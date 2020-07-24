МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая

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Москва рассматривает заявление госсекретаря США Майка Помпео о возможности втянуть Россию в антикитайскую кампанию Соединённых Штатов как попытку осложнить российско-китайское партнёрство, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

По её словам, провоцируемая Вашингтоном напряжённость в отношениях с Пекином серьёзно осложняет международную обстановку в целом. 

«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое она рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.

Ранее Помпео заявил, что США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем.

В Кремле в ответ на это подчеркнули, что Россия не дружит против кого-то.

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