МИД России прокомментировал заявление Помпео об альянсе против Китая
По её словам, провоцируемая Вашингтоном напряжённость в отношениях с Пекином серьёзно осложняет международную обстановку в целом.
«Заявление Помпео о возможности втянуть Москву в антикитайскую кампанию США рассматриваем как очередную наивную попытку осложнить российско-китайское партнёрство, вбить клин в дружественные связи между Россией и Китаем», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.
Она подчеркнула, что российская сторона намерена и дальше укреплять сотрудничество с КНР, которое она рассматривает как важнейший фактор стабилизации ситуации в мире.
Ранее Помпео заявил, что США могут втянуть Россию в противостояние с Китаем.
В Кремле в ответ на это подчеркнули, что Россия не дружит против кого-то.