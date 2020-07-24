Эксперт оценил отношения США и Китая

Политолог Владимир Брутер оценил отношения США и Китая.

В беседе с Nation News он выразил мнение, что если Вашингтон будет переходить только к запретительным мерам, то Пекин станет реагировать аналогично.

Как прогнозирует эксперт, Соединённым Штатам ничего не останется, кроме как освободить помещение генконсульства в Чэнду.

«Это уже проблема США. Они, безусловно, пойдут на закрытие, другого варианта нет», — добавил Брутер.

Со своей стороны, руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что Вашингтон всегда действует во внешней политике с учётом предыдущего опыта, но в случае с КНР у них это не выходит.

«Им всегда кажется, что если тогда получилось, то это должно получиться и в настоящий момент. Они очень любят повторять разные вариации», — заявил эксперт.

По его словам, в случае с Китаем США сталкиваются со страной, которая проводит активную внятную политику, чётко формулирует свои интересы и защищает их.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео, выступая с речью об американо-китайских отношениях в президентской библиотеке Ричарда Никсона в Йорба-Линде, заявил, что Соединённые Штаты могут втянуть Россию в противостояние с Китаем.