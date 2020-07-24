Сдавшийся боевик заявил о членах ИГ в повстанческой группировке в Сирии
- AFP
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, он покинул группировку, которая располагается в зоне Эт-Танф в Сирии, где находится американская военная база.
«Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов и все они были боевиками ИГ и «Джебхат ан-Нусры»*. Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф», — сказал он.
По его словам, также к ним приходили «люди с длинными волосами и бородами» и без контроля на их опорных пунктах «шли прямиком на американскую базу».
Вместе с этми он добавил, что боевики «Магавир ас-Саура» присваивают гуманитарную помощь, которая направляется для беженцев в лагере «Рукбан».
Ранее Абдалла аль-Мишуат, боевик вооружённого формирования «Магавир Ас-Саура», задержанный вблизи сирийской Пальмиры, рассказал, что прошёл подготовку под надзором американских инструкторов.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.