Сдавшийся боевик заявил о членах ИГ в повстанческой группировке в Сирии

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Представившийся бывшим бойцом вооружённого формирования «Магавир Ас-Саура» и сдавшийся в плен сирийской правительственной армии Хасан Абдул Атра заявил, что в рядах повстанцев воюют боевики террористических организаций, в частности, члены «Исламского государства»*.
Сдавшийся боевик заявил о членах ИГ в повстанческой группировке в Сирии
  • AFP

Об этом сообщает РИА Новости. 

По его словам, он покинул группировку, которая располагается в зоне Эт-Танф в Сирии, где находится американская военная база.

«Я сам видел, что однажды прибыли десять мотоциклистов и все они были боевиками ИГ и «Джебхат ан-Нусры»*. Их приняли и в дальнейшем распределили по позициям зоны Эт-Танф», — сказал он.

По его словам, также к ним приходили «люди с длинными волосами и бородами» и без контроля на их опорных пунктах «шли прямиком на американскую базу».

Вместе с этми он добавил, что боевики «Магавир ас-Саура» присваивают гуманитарную помощь, которая направляется для беженцев в лагере «Рукбан».

Ранее Абдалла аль-Мишуат, боевик вооружённого формирования «Магавир Ас-Саура», задержанный вблизи сирийской Пальмиры, рассказал, что прошёл подготовку под надзором американских инструкторов.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

* «Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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