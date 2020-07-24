Число случаев коронавируса в Колумбии превысило 220 тысяч
- Reuters
Об этом на своей странице в Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.
«23 июля мы подтвердили выздоровление 6338 пациентов, 7945 новых случаев и 315 летальных исходов в Колумбии... В итоге число выздоровевших достигло 107 951, пациентов с COVID-19 — 226 373, умерших — 7688», — указывается в заявлении.
Ранее президент Колумбии Иван Дуке заявил, что власти страны приняли решение продлить до 1 августа режим общенационального карантина, введённого из-за коронавирусной инфекции COVID-19.