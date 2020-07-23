В МИД оценили британский доклад о «российском вмешательстве»
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«Его суть — она никакая. Это доклад ни о чём. Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов. Стиль хорошо известен: никаких доказательств, никаких конкретных фактов, ничего не приводится», — сказала она на брифинге.
Захарова напомнила, что в докладе используются выражения «highly likely», или «почти точно».
«Теперь новая находка: «95% уверенности», — добавила дипломат.
Ранее МИД России назвал британский доклад о якобы вмешательстве «русофобией в фейковой огранке».