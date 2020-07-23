В МИД оценили британский доклад о «российском вмешательстве»

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Доклад парламентского комитета Великобритании, в котором содержится информация о якобы «российском вмешательстве» во внутренние дела Лондона, не представляет никаких фактов и доказательств. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД оценили британский доклад о «российском вмешательстве»
  • © Aleksey Ivanov/TV Zvezda
  • globallookpress.com

«Его суть — она никакая. Это доклад ни о чём. Это какой-то абсолютно пустой выхлоп, потому что он изобилует обвинениями, но при этом не предоставляет никаких фактов. Стиль хорошо известен: никаких доказательств, никаких конкретных фактов, ничего не приводится», — сказала она на брифинге.

Захарова напомнила, что в докладе используются выражения «highly likely», или «почти точно».

«Теперь новая находка: «95% уверенности», — добавила дипломат.

Ранее МИД России назвал британский доклад о якобы вмешательстве «русофобией в фейковой огранке».

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