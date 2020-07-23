Джонсон упрекнул Корбина за появление в эфире RT

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе выступления в парламенте упрекнул бывшего лидера британской оппозиции Джереми Корбина за появление в эфире RT.

Нынешний лидер британской оппозиции и Лейбористской партии Кир Стармер спросил Джонсона, согласен ли он с тем, что пора пересмотреть вопрос о предоставлении RT лицензии на работу в Британии.

Стармер, в частности, заявил, что в представленном в Британии докладе по России упоминаются «серьёзные искажения», которые якобы допускают в своей работе «российские государственные международные вещатели, такие как Russia Today».

«Господин спикер, думаю, слова лидера оппозиции звучали бы весомее, если бы он упрекнул своего предшественника (Джереми Корбина. — RT), когда тот получал деньги за появление в эфире Russia Today. Господин спикер, он (Стармер. — RT) не выразил протеста ни против позиции бывшего лидера оппозиции по инциденту в Солсбери, ни против его готовности брать деньги у Russia Today», — ответил Джонсон.

При этом представители Корбина и RT отмечают, что никто не платил экс-лидеру британской оппозиции за его участие в эфирах.

В свою очередь, Стармер заявил, что Джонсон, будучи в прошлом колумнистом, «подготавливал по две версии каждой своей статьи». Также он добавил, что с тех пор, как он возглавил Лейбористскую партию, «ни один из её ведущих членов в эфире Russia Today не появлялся».

В октябре 2017 года Джонсон уже критиковал членов Лейбористской партии за участие в программах телеканала RT.

В марте 2018 года Джонсон, выступая в парламенте, заявил, что «члену любой из палат стоит хорошо подумать перед тем, как появляться на Russia Today», назвав телеканал «очевидным инструментом кремлёвской пропаганды».

Комментируя это, главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что отец Бориса Джонсона — писатель Стэнли Джонсон — также приходил в эфир Russia Today.