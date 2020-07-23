Посол заявил об отсутствии у Ирана планов по созданию атомной бомбы

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Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью Интерфаксу заявил, что Тегеран не планирует создавать ядерное оружие.
Посол заявил об отсутствии у Ирана планов по созданию атомной бомбы
  • Reuters

«Как сказал верховный лидер аятолла Хаменеи, производство атомной бомбы и её применение является харамом, то есть запрещённым в исламе деянием», — сказал он.

Посол подчеркнул, что «такие работы не находятся на повестке ядерной деятельности» Ирана.

Также он отметил, что инспекции и верификации МАГАТЭ подтверждают мирный характер ядерной деятельности Ирана.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что шансы вернуть Совместный всеобъемлющий план действий по урегулированию иранской ядерной программы всё ещё сохраняются.

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