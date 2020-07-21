Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии

Террористы обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Дадих, два обстрела населённого пункта Руайха в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Заур, один обстрел населённого пункта Айн-эль-Кантара в провинции Латакия», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Отмечается, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка.

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии.