Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии

Короткая ссылка
Террористы обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Идлиб и Латакия.
Террористы обстреляли населённые пункты в Идлибе и Латакии
  • Reuters

«Зафиксирован один обстрел населённого пункта Дахр-эль-Кебир, один обстрел населённого пункта Дадих, два обстрела населённого пункта Руайха в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Джубб-эз-Заур, один обстрел населённого пункта Айн-эль-Кантара в провинции Латакия», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Отмечается, что продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка. 

Ранее сообщалось, что Россия и Турция провели совместное патрулирование в Сирии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить