ФБР заподозрило двух хакеров в работе на правительство Китая
- Reuters
Об этом сообщает Fox News.
Подозреваемые «взломали счета демократических и правозащитных активистов в Соединённых Штатах, Гонконге и материковом Китае», говорится в материале.
Как уточнили в ФБР, некоторые операции, предположительно, проводились в «интересах Министерства государственной безопасности Китая, в том числе Департамента государственной безопасности Гуандуна».
В мае 2019 года Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.