ФБР заподозрило двух хакеров в работе на правительство Китая

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Соединённые Штаты заявили о подозрении двух граждан КНР в работе на китайское Министерство государственной безопасности. Как заявили в ФБР, хакеры Ли Сяою и Донг Цзяжи, предположительно, «пытались украсть данные об изучении коронавируса».
ФБР заподозрило двух хакеров в работе на правительство Китая
  • Reuters

Об этом сообщает Fox News.

Подозреваемые «взломали счета демократических и правозащитных активистов в Соединённых Штатах, Гонконге и материковом Китае», говорится в материале.

Как уточнили в ФБР, некоторые операции, предположительно, проводились в «интересах Министерства государственной безопасности Китая, в том числе Департамента государственной безопасности Гуандуна».

В мае 2019 года Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.

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