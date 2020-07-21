ФБР заподозрило двух хакеров в работе на правительство Китая

Соединённые Штаты заявили о подозрении двух граждан КНР в работе на китайское Министерство государственной безопасности. Как заявили в ФБР, хакеры Ли Сяою и Донг Цзяжи, предположительно, «пытались украсть данные об изучении коронавируса».

Reuters

Об этом сообщает Fox News. Подозреваемые «взломали счета демократических и правозащитных активистов в Соединённых Штатах, Гонконге и материковом Китае», говорится в материале. Как уточнили в ФБР, некоторые операции, предположительно, проводились в «интересах Министерства государственной безопасности Китая, в том числе Департамента государственной безопасности Гуандуна». В мае 2019 года Минюст США сообщил, что китайской хакерской группировке предъявлено обвинение в хищении персональных данных более 78 млн человек.