В Канаде один человек погиб при крушении вертолёта

В Канаде один человек погиб и двое пострадали в результате крушения вертолёта в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

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