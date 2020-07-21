В Канаде один человек погиб при крушении вертолёта

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В Канаде один человек погиб и двое пострадали в результате крушения вертолёта в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. 
В Канаде один человек погиб при крушении вертолёта
  • © CC BY-SA 2.0 / James / G-CIZG Robinson R-66 Helicopter Heli Air Ltd

Об этом информирует телеканал CTV.

Вертолёт упал в районе озера Торберн в 200 км от Сент-Джонса. Двух пострадавших госпитализировали. 

Причина ЧП устанавливается.

Ранее СМИ сообщили о падении военного вертолёта в Афганистане.

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