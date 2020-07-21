Ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи стартовала в США
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для нужд южнокорейских военных стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
- © РИА Новости / NASA
Трансляция запуска велась на сайте американской компании Space X.
Отмечается, что спутник Anasis-II предназначен для задач южнокорейских военных.
В конце июня с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с навигационным спутником GPS III.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Ранее на эту тему: