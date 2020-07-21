Ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи стартовала в США

Короткая ссылка
Ракета-носитель Falcon 9 со спутником связи Anasis-II для нужд южнокорейских военных стартовала с космодрома на мысе Канаверал во Флориде.
Ракета Falcon 9 со спутником для Южной Кореи стартовала в США
  • © РИА Новости / NASA

Трансляция запуска велась на сайте американской компании Space X.

Отмечается, что спутник Anasis-II предназначен для задач южнокорейских военных.

В конце июня с мыса Канаверал стартовала ракета Falcon 9 с навигационным спутником GPS III.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить