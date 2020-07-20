Глава МИД Ирана привезёт в Россию послание Путину от Рухани

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Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф передаст российской стороне послание главе государства Владимиру Путину от иранского коллеги Хасана Рухани.
Глава МИД Ирана привезёт в Россию послание Путину от Рухани
  • © РИА Новости / Илья Питалев

Об этом рассказал посол республики в Москве Казем Джалали.

«Помимо передачи послания от Рухани для Владимира Путина, он также проведёт переговоры со своим российским коллегой по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, по развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям», — сообщили в посольстве.

Как стало известно ранее, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 21 июля.

Темами встречи станут двусторонние отношения и Сирия, а также СВПД.

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