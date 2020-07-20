Иран заинтересован в приобретении новых вооружений у России
- Reuters
«Естественно, это так», — ответил дипломат на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что Тегеран будет консультироваться с Москвой по поводу укрепления обороноспособности.
«Российское правительство и российский народ были и остаются рядом с нами в трудные минуты. В этом плане для нас Россия — приоритетный партнёр», — добавил Джалали.
Как стало известно ранее, главы МИД России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф проведут переговоры в Москве 21 июля.
Темами встречи станут двусторонние отношения и Сирия, а также СВПД.