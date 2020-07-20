МВД Австрии собирает информацию по делу бывшего топ-менеджера Wirecard

Австрийское МВД собирает информацию по делу бывшего топ-менеджера немецкой финтех-компании Wirecard Яна Марсалека, пропавшего на фоне скандала в фирме, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ведомства.

Там отметили, что в настоящее время ведётся внутренний сбор сведений, по завершении будет сообщено о его результатах.

Ранее издание Der Spiegel написало о въезде Марсалека на территорию Белоруссии. Сообщалось, что в Минск он прибыл чартером через Таллин, однако позже его решили перевезти в Россию.

В свою очередь, Handelsblatt утверждает, что бизнесмен находится под Москвой, куда его доставили «под контролем» спецслужб.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему об этом ничего не известно.

Скандал вокруг Wirecard разгорелся в июне. По итогам аудита выяснилось, что на счетах отсутствует €1,9 млрд, которые до этого указывались в финансовых отчётах в качестве актива.

Прокуратура полагает, что этой суммы изначально не существовало, а в отчётности она была для того, чтобы ввести в заблуждение вкладчиков.

Глава Wirecard Маркус Браун объявил об отставке, Марсалек скрылся.