Число умерших от COVID-19 в Израиле достигло 400
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- © Gil Cohen Magen/Xinhua
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минздрав.
В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжёлом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 инфицированных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.
Ранее сообщалось, что в Израиле с 17 июля в связи с ограничительными мерами по COVID-19 закрываются спортивные залы и танцевальные студии.