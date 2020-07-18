Число умерших от COVID-19 в Израиле достигло 400

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Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и вечером в субботу, 18 июля, составило 49 204. Восемь пациентов скончались — число умерших достигло 400.
Число умерших от COVID-19 в Израиле достигло 400
  • globallookpress.com
  • © Gil Cohen Magen/Xinhua

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минздрав.

В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжёлом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 инфицированных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Израиле с 17 июля в связи с ограничительными мерами по COVID-19 закрываются спортивные залы и танцевальные студии.

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