Число умерших от COVID-19 в Израиле достигло 400

Число выявленных случаев COVID-19 в Израиле увеличилось на 1745 и вечером в субботу, 18 июля, составило 49 204. Восемь пациентов скончались — число умерших достигло 400.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на израильский Минздрав.

В настоящий момент болеют 27 502 человека, в тяжёлом состоянии находятся 217 пациентов, из них 56 инфицированных нуждаются в искусственной вентиляции лёгких. При этом 21 302 человека уже выздоровели.

Ранее сообщалось, что в Израиле с 17 июля в связи с ограничительными мерами по COVID-19 закрываются спортивные залы и танцевальные студии.