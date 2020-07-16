В Париже прошли российско-французские консультации в формате «2 + 2»

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Заместители министров обороны и иностранных дел России и Франции провели консультации в Париже в формате «2 + 2». Между сторонами состоялся обстоятельный обмен мнениями по проблематике европейской и глобальной безопасности.
В Париже прошли российско-французские консультации в формате «2 + 2»
  • Reuters

Как сообщили в российском МИД, также поднималась тема стратегической стабильности и вопросов нераспространения и контроля над вооружениями.

«Подробно обсуждена региональная проблематика. В контексте развития ситуации на Украине с обеих сторон акцент был сделан на необходимости неукоснительного соблюдения Минских соглашений, а также выполнения решений саммита «нормандской четвёрки», прошедшего 9 декабря 2019 года в Париже», — заявили в ведомстве.

Кроме того, Россия и Франция отметили безальтернативность политического урегулирования конфликтов в Сирии и Ливии.

Российскую сторону на консультациях в Париже представляли заместители министра иностранных дел России Сергей Рябков и Александр Грушко и замглавы Минобороны Александр Фомин.

В конце июня французский президент Эммануэль Макрон анонсировал визит в Россию.

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