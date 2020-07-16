США продлевают ограничения на въезд из Канады и Мексики до 20 августа

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США продлевают введённые из-за распространения коронавируса ограничения на въезд из Канады и Мексики до 20 августа, сообщил исполняющий обязанности главы американского Министерства внутренней безопасности Чед Вулф.
США продлевают ограничения на въезд из Канады и Мексики до 20 августа
  • Reuters

«На основе успеха существующих ограничений и тесного сотрудничества с Мексикой и Канадой Министерство внутренней безопасности продолжит ограничивать необязательные поездки при въезде через наши пункты пропуска на границе с Канадой и Мексикой до 20 августа», — написал он в своём Twitter.

По его словам, сотрудничество между североамериканскими странами позволило замедлить распространение коронавируса.

В середине июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что граница с США будет закрыта до 21 июля.

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