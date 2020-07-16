В Google объяснили отсутствие Палестины на картах

В компании Google объяснили, почему на картах сервиса Google Maps не отображается Палестина.

«Наш подход к изображению территорий на картах не поменялся. Google использует информацию ряда картографических организаций и источников при принятии решений о том, как изобразить спорные границы», — сообщили РИА Новости в компании.

Там добавили, что Google сохраняет нейтралитет в отношении геополитических споров, а также прилагает «усилия для объективного отображения спорных областей» на картах с использованием пунктирной серой линии границы.

Как ранее сообщало агентство, при поисковом запросе «Палестина» в картах отображаются соседние государства, однако Палестины на карте нет.

В марте 2019 года Google сообщила, что исправила ошибку с некорректным отображением Крыма на своих картах у некоторых пользователей в России.