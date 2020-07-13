Turkish Airlines намерена начать летать в Россию с 1 августа

Турецкий авиаперевозчик компания Turkish Airlines намерен начать совершать полёты в шесть российских городов с 1 августа. Об этом свидетельствует информация, опубликованная на сайте компании.

«После некоторого отсутствия мы возвращаемся в небо… Мы рады предложить вам гибкие возможности для путешествий, поскольку знаем, как сложно их планировать в этот период», — говорится в сообщении.

Согласно данным на сайте компании, авиакомпания с 1 августа начнёт совершать по 14 рейсов в неделю в Москву, с 2 августа — по пять рейсов в неделю в Санкт-Петербург, с 3 августа — по три рейса в Казань и четыре в Ростов-на-Дону, с 5 августа — по три рейса в Сочи и Краснодар.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) также отметили, что согласно системе бронирования Turkish Airlines, новая дата рестарта авиасообщения с Россией – 1 августа.

При этом в АТОР заявили, что авиакомпания ранее анонсировала запуск с 16 июля рейсов в Москву, с 17 июля в Петербург, с 20 июля в Краснодар. При этом, как сообщается, рейсы в Россию в июле были отменены.

Как заявляли в конце июня в Минтрансе России, российская сторона рассматривает предложение Турции о возобновлении авиасообщения с 15 июля.