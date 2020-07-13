Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну
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Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что «все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными».
Как сообщает РИА Новости, посольство Венгрии в Москве «удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России».
Ранее, как сообщает агентство, венгерская дипмиссия назвала список стран так называемой жёлтой зоны, в него в том числе попала и Россия.