Посольство Венгрии сообщило о смене санитарных условий въезда в страну

Посольство Венгрии в Москве сообщило, что венгерское правительство намерено с 15 июля изменить правила въезда на территорию страны, касающиеся только санитарных условий въезда.

Соответствующее заявление опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что «все ранее опубликованные условия въезда и ограничения остаются неизменными».

Как сообщает РИА Новости, посольство Венгрии в Москве «удалило со своей официальной страницы в Facebook сообщение об открытии с 15 июля границ для граждан России».

Ранее, как сообщает агентство, венгерская дипмиссия назвала список стран так называемой жёлтой зоны, в него в том числе попала и Россия.