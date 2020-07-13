Абэ посетил пострадавшую от ливней префектуру Кумамото
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Об этом сообщает агентство Kyodo.
Отмечается, что японский премьер посетил дом престарелых, в котором погибли 14 человек.
Также Абэ встретился с губернатором префектуры Кумамото, где число жертв бедствия, по последним данным, возросло до 64.
Ранее береговая охрана Японии опубликовала кадры операции по спасению женщины и её кота, пострадавших от наводнения. Они залезли на дерево и не могли выбраться самостоятельно. Масштабное наводнение и оползни, вызванные проливными дождями, привели к гибели по меньшей мере 155 человек.
Около 3 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.