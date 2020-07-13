Ещё один опрос предрёк победу Дуды на выборах президента

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Исследование late poll, проведённое социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего польского лидера Анджея Дуды на выборах президента страны.
Ещё один опрос предрёк победу Дуды на выборах президента
  • © REUTERS/Aleksandra Szmigiel

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующий опрос осуществляется в день выборов после окончания голосования.

Для исследования используются результаты протоколов, озвученные в комиссиях, с которыми работали социологи.

Отмечается, что Дуда должен победить с 50,8% голосов избирателей. Его соперник от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский, как ожидается, получит 49,2% голосов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, Дуда должен набрать во втором туре президентских выборов 50,4% голосов избирателей.

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