Ещё один опрос предрёк победу Дуды на выборах президента
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Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, соответствующий опрос осуществляется в день выборов после окончания голосования.
Для исследования используются результаты протоколов, озвученные в комиссиях, с которыми работали социологи.
Отмечается, что Дуда должен победить с 50,8% голосов избирателей. Его соперник от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский, как ожидается, получит 49,2% голосов.
Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, Дуда должен набрать во втором туре президентских выборов 50,4% голосов избирателей.