Ещё один опрос предрёк победу Дуды на выборах президента

Исследование late poll, проведённое социологической лабораторией Ipsos, подтверждает победу действующего польского лидера Анджея Дуды на выборах президента страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующий опрос осуществляется в день выборов после окончания голосования.

Для исследования используются результаты протоколов, озвученные в комиссиях, с которыми работали социологи.

Отмечается, что Дуда должен победить с 50,8% голосов избирателей. Его соперник от оппозиционного объединения «Гражданская коалиция» Рафал Тшасковский, как ожидается, получит 49,2% голосов.

Ранее сообщалось, что, согласно данным экзитполов, Дуда должен набрать во втором туре президентских выборов 50,4% голосов избирателей.