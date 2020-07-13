Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 72 тысячи

Короткая ссылка
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии увеличилось до 72 100.
Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 72 тысячи
  • © REUTERS/Ricardo Moraes

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса скончался 631 человек.

В ведомстве также указали, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 24 831 новый случай инфицирования, в результате чего общее число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 1 864 681.

7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить