Число жертв коронавируса в Бразилии превысило 72 тысячи

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Бразилии увеличилось до 72 100.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.

Уточняется, что за сутки в стране от коронавируса скончался 631 человек.

В ведомстве также указали, что за прошедшие 24 часа в стране выявили 24 831 новый случай инфицирования, в результате чего общее число случаев COVID-19 в Бразилии достигло 1 864 681.

7 июля президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 после того, как у него появились симптомы болезни.