Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Венесуэле

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Венесуэле. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 34,6 км к северо-северо-востоку от города Эль-Токуйо.

Очаг залегал на глубине 10 км.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.