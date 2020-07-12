Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Венесуэле
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1 в Венесуэле. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).
- globallookpress.com
Отмечается, что эпицентр землетрясения находился в 34,6 км к северо-северо-востоку от города Эль-Токуйо.
Очаг залегал на глубине 10 км.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в Тихом океане в районе Федеративных Штатов Микронезии.
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