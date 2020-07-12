Российские военные доставили гуманитарную помощь в Алеппо

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) раздали 250 продуктовых наборов и тонна хлеба жителям сирийского посёлка Эль-Эс в провинции Алеппо.

«Сегодня мы проводим гуманитарную акцию по оказанию помощи малоимущим семьям в населённом пункте Эль-Эс провинции Алеппо», —цитирует ТАСС представителя ЦПВС Максима Солоху.

По его словам, населению было роздано 250 продуктовых наборов и тонна хлеба.

Он уточнил, что подобная работа запланирована и в других городах провинции Алеппо.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.