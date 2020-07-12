Зелёная партия США выдвинула своего кандидата в президенты

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Зелёная партия США выдвинула своего кандидата в президенты, им стал Хоуи Хоукинс, сообщается в Twitter политической силы.
Зелёная партия США выдвинула своего кандидата в президенты
  • globallookpress.com
  • © Erik Mcgregor

«Хоукинс выигрывает президентскую номинацию Зелёной партии в 2020 году», — указано в тексте.

Отмечается, что его вице-президентом будет Анджела Уокер.

Ранее бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах вернёт Соединённые Штаты в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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