Зелёная партия США выдвинула своего кандидата в президенты
- globallookpress.com
- © Erik Mcgregor
«Хоукинс выигрывает президентскую номинацию Зелёной партии в 2020 году», — указано в тексте.
Hawkins wins the 2020 Green Party presidential nomination ... https://t.co/QZ60joUeAr@HowieHawkinspic.twitter.com/wBipPZCMAU— Green Party US 🌻 (@GreenPartyUS) July 11, 2020
Отмечается, что его вице-президентом будет Анджела Уокер.
Ранее бывший вице-президент США и кандидат в президенты страны Джо Байден заявил, что в случае победы на выборах вернёт Соединённые Штаты в состав Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).