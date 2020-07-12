В России прокомментировали голосование СБ ООН по гумпомощи в САР

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Россия воздержалась при голосовании в СБ ООН о продлении трансграничной помощи Сирии по причине недовольства процессом подготовки документа.
В России прокомментировали голосование СБ ООН по гумпомощи в САР
  • РИА Новости

«Мы воздержались при голосовании по резолюции о продлении трансграничного механизма поставок гуманитарной помощи Сирии, так как мы разочарованы тем, как авторы резолюции осуществляли процесс ее согласования», — цитирует ТАСС первого зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского.

Он отметил, что Россия сразу предлагала оставить открытым один, наиболее важный пропускной пункт, в то время как авторы резолюции выступали за два пункта.

Ранее Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая продлевает на год работу одного КПП на сирийско-турецкой границе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

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