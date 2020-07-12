СМИ: Автоколонна базы снабжения США атакована на юге Ирака

Колонна со снабжением для американской военной базы была атакована на юге Ирака между городами Эс-Самава и Дивания.

Reuters

© Marine Corps/Sgt. Kyle C. Talbot

«Четыре фуры подверглись вооружённому нападению в районе Наджме между Диванией и Эс-Самавой», — цитирует РИА Новости свой источник в иракской службе безопасности. По данным источника, атакованные фуры перевозили из Босры снабжение для одной из американских баз. Нападавшие вынудили колонну остановиться, вывели водителей из грузовиков, подожгли транспорт, после чего скрылись. Ранее сообщалось, что в окрестностях международного аэропорта Багдада упала ракета.