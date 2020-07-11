WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Короткая ссылка
Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.
WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году
  • Reuters

Как пишет обозреватель газеты Марк Тиссен, в беседе с ним глава государства подтвердил, что одобрил кибератаку против Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

«На этой неделе во время интервью в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал тайную кибератаку против российского Агентства интернет-исследований», — говорится в материале.

В феврале 2019 годаThe Washington Post писала, что Вашингтон провёл «наступательную кибероперацию» против «российской фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США в 2018 году, отключив её от интернета.

Издание отмечало, что речь идёт об Агентстве интернет-исследований. 

По данным источников NBC, Трамп лично одобрил кибератаку США против российской компании. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить