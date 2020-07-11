WP: Трамп подтвердил кибератаку против российской компании в 2018 году

Президент США Дональд Трамп подтвердил ответственность Вашингтона за кибератаку против российской компании в 2018 году. Об этом сообщает The Washington Post.

Как пишет обозреватель газеты Марк Тиссен, в беседе с ним глава государства подтвердил, что одобрил кибератаку против Агентства интернет-исследований в Санкт-Петербурге.

«На этой неделе во время интервью в Овальном кабинете Трамп впервые признал, что санкционировал тайную кибератаку против российского Агентства интернет-исследований», — говорится в материале.

В феврале 2019 годаThe Washington Post писала, что Вашингтон провёл «наступательную кибероперацию» против «российской фабрики троллей» во время промежуточных выборов в США в 2018 году, отключив её от интернета.

Издание отмечало, что речь идёт об Агентстве интернет-исследований.

По данным источников NBC, Трамп лично одобрил кибератаку США против российской компании.