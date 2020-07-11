СМИ: Назначен новый ответственный за Россию в Совете нацбезопасности США
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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
Отмечается, что на данный момент Талли является старшим советником по контролю над вооружениями и заместителем старшего директора СНБ по оружию массового уничтожения.
Он станет уже пятым человеком, занимающим данную должность при президенте США Дональде Трампе.
21 мая сенат США утвердил конгрессмена Джона Рэтклиффа в качестве директора Национальной разведки.