В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 282 тысячи
В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 282 283. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения страны.
- © REUTERS/Henry Romero
Отмечается, что за сутки в стране выявили 7280 новых случаев инфицирования COVID-19.
Всего в Мексике скончались 33 526 человек с коронавирусом.
Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 1 755 779.
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