В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 282 тысячи

В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусом достигло 282 283. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад Министерства здравоохранения страны.

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Отмечается, что за сутки в стране выявили 7280 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Мексике скончались 33 526 человек с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 1 755 779.