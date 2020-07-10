В Колумбии число выявленных случаев коронавируса достигло 133 973

В Колумбии число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 133 973.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

«9 июля мы подтвердили в Колумбии: 2638 выздоровевших, 5335 новых случаев и 187 летальных исходов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в стране 56 272 человека выздоровели, 4714 пациентов с COVID-1 скончались.

Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев инфицирования COVID-19 достигло 1 755 779.