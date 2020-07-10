В Техасе за сутки скончались 105 человек с коронавирусом

В американском штате Техас за сутки скончались 105 человек с коронавирусной инфекцией COVID-19.

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Об этом информирует CNN. Общее число летальных исходов в штате достигло 2918. Всего в Техасе выявили 230 346 случая инфицирования коронавирусом. Ранее Университет Джонса Хопкинса сообщил, что общее число случаев коронавируса в США превысило 3 млн.