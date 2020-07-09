СМИ: Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мёртвым

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Пропавшего мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружили мёртвым, передаёт CGTN со ссылкой на источники.
СМИ: Мэр Сеула Пак Вон Сун найден мёртвым
  • Reuters

В свою очередь, агентство «Рёнхап» пишет, что поиски чиновника продолжаются.

Ранее дочь Пак Вон Суна сообщила в полицию о его исчезновении. По её словам, мужчина оставил записку, похожую на завещание.

По данным правоохранительных органов, Пак Вон Сун покинул свою резиденцию утром в четверг, 9 июля. При себе у него имелся чёрный рюкзак.

Незадолго до этого администрация города распространила сообщение об отмене одного из мероприятий в расписании мэра из-за «вынужденных обстоятельств».

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