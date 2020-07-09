В Болгарии задержали секретаря президента страны
- Reuters
Об этом сообщает телевизионный «Канал 3».
Уточняется, что сотрудники спецслужб уже провели обыски в его кабинете и лишили его доступа к секретной информации.
Как указывает ТАСС, главный прокурор республики Иван Гешев сообщил, что Узунов подозревается в злоупотреблении служебным положением.
«Канал 3» отмечает, что также был задержан советник президента по вопросам обороны и безопасности Илия Милушев. Его тоже лишили доступа к секретной информации.