В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Полиция Индии задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на минувшей неделе.

Как сообщает NDTV, мужчина был захвачен в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш.

Преступника заметил у входа в храм местный торговец и оповестил полицию.

Уточняется, что накануне два близких помощника Дубея были убиты полицейскими в ходе перестрелок в разных районах страны.

Как отмечает телеканал, восемь полицейских погибли во время попытки задержания Дубея, в отношении которого возбуждено 60 дел, в округе Канпур. Предупреждённый о приезде полиции мужчина вместе со своими сообщниками обстрелял из АК-47 прибывших за ним сотрудников правоохранительных органов.