В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских

Короткая ссылка
Полиция Индии задержала Викаса Дубея, которого обвиняют в убийстве восьми полицейских на минувшей неделе.
В Индии задержали подозреваемого в убийстве восьми полицейских
  • Reuters

Как сообщает NDTV, мужчина был захвачен в городе Уджайне штата Мадхья-Прадеш.

Преступника заметил у входа в храм местный торговец и оповестил полицию.

Уточняется, что накануне два близких помощника Дубея были убиты полицейскими в ходе перестрелок в разных районах страны.

Как отмечает телеканал, восемь полицейских погибли во время попытки задержания Дубея, в отношении которого возбуждено 60 дел, в округе Канпур. Предупреждённый о приезде полиции мужчина вместе со своими сообщниками обстрелял из АК-47 прибывших за ним сотрудников правоохранительных органов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить