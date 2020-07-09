В Мексике число выявленных случаев коронавируса превысило 275 тысяч

В Мексике число выявленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19 достигло 275 003. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на доклад министерства здравоохранения страны.

Reuters

Отмечается, что за сутки в стране выявили 6 995 новых случаев инфицирования COVID-19. Всего в Мексике скончались 32 796 человек с коронавирусом. Ранее сообщалось, что в Бразилии число выявленных случаев коронавируса превысило 1,7 млн.