ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии

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Боевики запрещённой в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* планируют провокации в сирийской провинции Идлиб для обвинения Дамаска в применении химоружия.
ЦПВС сообщил о подготовке боевиками провокации в Сирии
  • Reuters

Об этом в ходе брифинга заявил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Александр Щербицкий.

«По информации, полученной ЦПВС от местного населения, боевики террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» планируют проведение провокации в районе населённых пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб с целью обвинить правительственные войска в применении химического оружия», — цитирует его РИА Новости.

Щербицкий добавил, что террористы изготовили в лаборатории в городе Сармада не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестных отравляющим веществом.

Ранее боевики обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе.

«Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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