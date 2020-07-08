ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

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Вооружённые силы Венесуэлы сбили самолёт с бортовым номером США, который нарушил воздушное пространство страны.
ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США
  • © Uwe Kraft/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.

К сообщению приложены фотографии горящих обломков.

Как пишет РИА Новости, на самолёте сохранился номер N339AV. Согласно данным Flightradar, речь идёт о частном самолёте Hawker 800, который выполнял полёт на территории Мексики.

В ноябре 2018 года ВВС Венесуэлы сбили четыре самолёта наркоторговцев из Колумбии, тогда об этом сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.

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