ВВС Венесуэлы сбили неопознанный самолёт с бортовым номером США

Вооружённые силы Венесуэлы сбили самолёт с бортовым номером США, который нарушил воздушное пространство страны.

«Командование Единой аэрокосмической обороны обнаружило в воздушном пространстве страны воздушное судно с бортовым номером США и нейтрализовало его, согласно закону, самолётами нашей военной авиации», — говорится в Twitter командования.

🚨#ULTIMAHORA|| #CEOFANB informa que el @CODAI_FANB, detectó en la medianoche del #07JUL20 el ingreso de una Narcoaeronave con matrícula #EEUU a nuestro espacio aéreo y una vez aplicado el protocolo de Ley se procedió a su NEUTRALIZACIÓN con aeronaves de nuestra Aviación Militar. pic.twitter.com/6JtCVLj8bo — @ceofanb (@Libertad020) July 8, 2020

К сообщению приложены фотографии горящих обломков.

Как пишет РИА Новости, на самолёте сохранился номер N339AV. Согласно данным Flightradar, речь идёт о частном самолёте Hawker 800, который выполнял полёт на территории Мексики.

В ноябре 2018 года ВВС Венесуэлы сбили четыре самолёта наркоторговцев из Колумбии, тогда об этом сообщил венесуэльский лидер Николас Мадуро.