ООН работает над созданием в Ливии демилитаризованной зоны

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ООН работает над созданием в Ливии демилитаризованной зоны, сообщил глава организации Антониу Гутерреш во время заседания Совета Безопасности.
ООН работает над созданием в Ливии демилитаризованной зоны
  • Reuters

«Миссия ООН в Ливии предпринимает усилия по деэскалации, в том числе по созданию возможной демилитаризированной зоны, чтобы выполнить достигнутые договорённости и спасти жизни», — цитирует его ТАСС.

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии.

7 июля начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Ливии и Сирии.

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