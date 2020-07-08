ООН работает над созданием в Ливии демилитаризованной зоны, сообщил глава организации Антониу Гутерреш во время заседания Совета Безопасности.

«Миссия ООН в Ливии предпринимает усилия по деэскалации, в том числе по созданию возможной демилитаризированной зоны, чтобы выполнить достигнутые договорённости и спасти жизни», — цитирует его ТАСС.

Ранее командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар заявил о намерении изгнать войска Турции из Ливии.

7 июля начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов по телефону обсудил с главой Генштаба Турции Яшаром Гюлером обстановку в Ливии и Сирии.