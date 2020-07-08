За сутки в Колумбии выявили более 4 тысяч случаев коронавируса

За сутки в Колумбии выявили более 4 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.

«7 июля мы подтвердили выздоровление 1491 пациента, 4213 новых случаев заболевания и 146 летальных исходов в Колумбии... В итоге число выздоровевших достигло 51 861, пациентов с COVID-19 — 124 494, умерших — 4359», — указывается в сообщении.

Ранее замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного результата теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.