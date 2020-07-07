На базе морской пехоты в Калифорнии произошла стрельба

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В воздушно-наземном боевом центре морской пехоты в Калифорнии произошла стрельба. Об этом сообщил Корпус морской пехоты США.
На базе морской пехоты в Калифорнии произошла стрельба
  • © Global Look Press

«Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии)», — говорится в сообщении корпуса в Twitter.

В последующем сообщении говорится, что военная полиция «отреагировала на сообщения о стрельбе» и оцепила район.

По последним данным, подозреваемый получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Информации о других пострадавших нет. Проводится расследование.

Ранее в Чикаго в результате стрельбы на улице погибли четыре человека.

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