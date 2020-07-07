На базе морской пехоты в Калифорнии произошла стрельба
- © Global Look Press
«Нам известно о сообщениях о стрелке в воздушно-наземном боевом центре морской пехоты Twentynine Palms (в Калифорнии)», — говорится в сообщении корпуса в Twitter.
В последующем сообщении говорится, что военная полиция «отреагировала на сообщения о стрельбе» и оцепила район.
По последним данным, подозреваемый получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Информации о других пострадавших нет. Проводится расследование.
Ранее в Чикаго в результате стрельбы на улице погибли четыре человека.