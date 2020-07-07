Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса

В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.

Как сообщает The Jerusalem Post, об этом объявил на пресс-конференции глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Кроме того, вступают в силу ограничения на число находящихся лиц в синагогах, ресторанах и автобусах.

По последним данным, в Израиле выявили 30 749 случаев коронавируса, 818 из них — за последние сутки.

«Нам остаётся один шаг до полного карантина», — отметил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Ранее он назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.