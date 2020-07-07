Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса

Короткая ссылка
В Израиле приняли решение закрыть бары, клубы, спортзалы, а также запретить проведение массовых мероприятий из-за роста случаев новой коронавирусной инфекции.
Израиль ужесточает карантинные меры из-за роста случаев коронавируса
  • Reuters

Как сообщает The Jerusalem Post, об этом объявил на пресс-конференции глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн.

Кроме того, вступают в силу ограничения на число находящихся лиц в синагогах, ресторанах и автобусах.

По последним данным, в Израиле выявили 30 749 случаев коронавируса, 818 из них — за последние сутки.

«Нам остаётся один шаг до полного карантина», — отметил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.

Ранее он назвал экстренной ситуацию с коронавирусом в Израиле.

Депутат Госдумы, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что на глобальном уровне распространение пандемии COVID-19 ускоряется.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить