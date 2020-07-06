Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk

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Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk и оснащения на сумму $380 млн. Об этом сообщили в управлении военного сотрудничества Минобороны США.
Госдеп США одобрил продажу Литве шести вертолётов Black Hawk
  • Reuters

«Правительство Литвы запросило покупку шести вертолётов UH-60M Black Hawk в стандартной конфигурации», — говорится в соответствующем документе.

Также в сделку входят запасные двигатели, системы предупреждения о приближении ракеты, 12 пулемётов, приборы ночного видения и другое.

«Эти вертолёты улучшат взаимодействие с США и НАТО при быстром реагировании в целом ряде миссий и оперативную доставку подразделений», — цитирует документ РИА Новости.

Уточняется, что Литва может использовать технику для расширения вооружённых сил с целью «обеспечения многозадачной поддержки в регионе и борьбы с террористическими угрозами».

Кроме того, такое разрешение от Госдепа является лишь частью подготовительного этапа и не гарантирует реализацию сделки.

В феврале совместная группа компаний Raytheon — Lockheed Martin получила контракт от Пентагона на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Грузии, Украины и других стран.

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