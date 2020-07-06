Число жертв коронавируса в Колумбии превысило 4 тысячи

В Колумбии из-за коронавирусной инфекции COVID-19 погило более 4 тыс. человек.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает Министерство здравоохранения и социальной защиты Колумбии.

«5 июля мы подтвердили выздоровление 1 318 пациентов, 3 721 новый случай заражения и 122 летальных исхода в Колумбии... В итоге число выздоровевших достигло 47 881, пациентов с COVID-19 — 117 110, умерших — 4 064», — указывается в сообщении.

Ранее замглавы МВД Колумбии Даниэль Паласиос сообщил о получении положительного теста на коронавирусную инфекцию COVID-19.