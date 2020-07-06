Премьер Хорватии объявил о победе правящей партии на выборах
- Reuters
Об этом сообщает РИА Новости.
Как указывает агентство, ссылаясь на данные избиркома, после обработки данных с 89,41% участков, правоцентристская ХДС получает 69 мандатов (из 151).
«Такой результат ХДС, наша победа, большая победа, она обязывает. Потому что наш прошедший мандат (срок. — RT) был тяжёл и полон испытаний», — сказал Пленкович.
Уточняется, что, по предварительным данным, второе место в выборах достаётся «Перезагрузке» во главе с Социал-демократической партией (42 мандата), а третье (15 мандатов) — «Отечественному движению». Оставшиеся места получили ряд других партий.
5 июля в Хорватии завершилось голосование в рамках выборов депутатов сабора (парламента) страны.