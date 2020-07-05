Боевики обстреляли населённые пункты в Латакии и Алеппо

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Боевики обстреляли населённые пункты в сирийских провинциях Латакия и Алеппо.
Боевики обстреляли населённые пункты в Латакии и Алеппо
  • Reuters

«Зафиксировано три обстрела населённого пункта Эль-Аси, один обстрел населённого пункта Бшарфа в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Бала, один обстрел населённого пункта Урум-эс-Сугра в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации», — приводит РИА Новости слова руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Александра Щербицкого.

Он отметил, что подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Алеппо и Ракка.

Силы армейской авиации провели воздушное патрулирование.

Накануне сообщалось, что террористы обстреляли населённые пункты в Алеппо и Идлибе.

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