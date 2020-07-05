В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина

Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании одобрило проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съёмок фильмов, приглашённые в страну звёзды не будут проходить жёсткий карантин.

«Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съёмкам некоторых крупных телевизионных и документальных проектов, что обеспечит большую поддержку стране и её экономике», — приводит РИА Новости сообщение британского ведомства.

Отмечается, что спортсменов, телезвёзд, режиссёров и продюсеров освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединённое Королевство.

Накануне сообщалось, что в Великобритании за сутки скончались 67 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.