В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина

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Министерство культуры, цифровых технологий, спорта и СМИ Великобритании одобрило проведение ряда спортивных мероприятий и возобновление съёмок фильмов, приглашённые в страну звёзды не будут проходить жёсткий карантин.
В Британии звёзд спорта и кино освободят от карантина
  • © РИА Новости / Алекс Макнотон

«Министр культуры объявил, что согласовал договоры, которые позволят безопасно пройти этим летом нескольким международным спортивным мероприятиям и съёмкам некоторых крупных телевизионных и документальных проектов, что обеспечит большую поддержку стране и её экономике», — приводит РИА Новости сообщение британского ведомства.

Отмечается, что спортсменов, телезвёзд, режиссёров и продюсеров освободят от прохождения двухнедельного карантина по прибытии в Соединённое Королевство.

Накануне сообщалось, что в Великобритании за сутки скончались 67 человек с подтверждённой коронавирусной инфекцией COVID-19.

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