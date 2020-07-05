Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине

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В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
  • globallookpress.com

По данным полиции, стрельба произошла внутри здания ночного клуба Lavish Lounge, где шёл концерт.

Задержанных по факту происшествия пока нет.

Ранее сообщалось о 12 пострадавших при стрельбе в Южной Каролине.

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