Двое погибли в результате стрельбы в ночном клубе в Южной Каролине
В результате стрельбы в ночном клубе в городе Гринвилл, штат Южная Каролина, погибли два человека, ещё восемь получили ранения и госпитализированы, уточняет WYFF со ссылкой на полицию.
- globallookpress.com
По данным полиции, стрельба произошла внутри здания ночного клуба Lavish Lounge, где шёл концерт.
Задержанных по факту происшествия пока нет.
Ранее сообщалось о 12 пострадавших при стрельбе в Южной Каролине.
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