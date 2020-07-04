В мире за сутки выявили 212 тысяч случаев коронавируса
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- РИА Новости
Согласно данным, опубликованным на специальном сайте организации, всего в мире зафиксировано более 10,9 млн случаев коронавируса.
Общее число летальных случаев в мире превысило 523 тыс.
Больше всего заболевших в настоящий момент зафиксировано в Американском регионе — 5,57 млн человек.
Ранее ВОЗ зафиксировала новый всплеск заболеваемости COVID-19 в Европе.
Старший научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.